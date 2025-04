CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Kursplus

SDAX aktuell: So steht der SDAX aktuell

CANCOM SE-Aktie: Was Analysten von CANCOM SE erwarten

Handel in Frankfurt: SDAX geht zum Handelsende nahezu durch die Decke

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag leichter

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Tiefenrausch

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Kurseinbußen

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

IBM will mit neuen z17-Mainframes die KI-Einführung beschleunigen – Übernahme von Hakkoda ergänzt das KI-Beratungsgeschäft!

Heute im Fokus

High Noon für China - Trump gibt Peking bis Mittag Zeit. Levi's erwägt 'chirurgische' Preiserhöhungen in den USA. Frasers Group erhöht Beteiligung an HUGO BOSS weiter. Jamie Gittens will BVB im Sommer wohl verlassen. Musk wollte Trump offenbar von harter Zollpolitik abbringen. Samsung verdient operativ mehr als erwartet.