CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 29,04 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 3,5 Prozent auf 29,04 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 28,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,88 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 32.860 Aktien.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 12,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 36,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 28.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 459,87 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 367,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

