CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 33,06 EUR ab.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 33,06 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,84 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 12.232 Stück.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,84 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 35,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 37,64 EUR.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,46 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

