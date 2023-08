CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag behauptet

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,98 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,98 EUR. Bei 24,26 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,84 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.121 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 50,13 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 EUR am 30.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 37,90 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte CANCOM SE am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 14.08.2024.

