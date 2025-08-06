CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,65 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,65 EUR. Bisher wurden heute 311 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 39,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit Abgaben von 10,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,80 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 410,55 Mio. EUR – eine Minderung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 440,60 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

