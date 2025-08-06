DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktie im Blick

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag im Minus

08.08.25 09:25 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag im Minus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,25 EUR -0,70 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,65 EUR. Bisher wurden heute 311 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 39,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit Abgaben von 10,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,80 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 410,55 Mio. EUR – eine Minderung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 440,60 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

CANCOM-Aktie sackt ab: Nach enttäuschendem Halbjahr wird CANCOM vorsichtiger

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
30.04.2025CANCOM SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
26.05.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen