Blick auf Aktienkurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

08.10.25 12:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 25,85 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 25,85 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,85 EUR. Bei 25,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 23.793 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 22,44 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 393,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,906 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

mehr Analysen