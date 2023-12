CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Freitagmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,30 EUR nach.

Um 11:43 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.856 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. 28,57 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 22,12 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,40 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet.

