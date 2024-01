CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 27,96 EUR nach.

Um 15:46 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,96 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,88 EUR. Mit einem Wert von 28,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 26.047 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). 25,54 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,40 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot

Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer