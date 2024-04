CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag fester

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 29,82 EUR nach oben.

Um 11:44 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 29,82 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,82 EUR an. Bei 29,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.262 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 28,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,64 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

