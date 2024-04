CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag leichter

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 29,56 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 29,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,56 EUR aus. Bei 29,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 816 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,18 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,64 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,44 EUR je Aktie.

