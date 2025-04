CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittwochmittag tief südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,9 Prozent auf 23,10 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 23,10 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.532 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,19 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 8,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,25 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 31.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 479,68 Mio. EUR gegenüber 459,87 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

