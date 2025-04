CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag massiv unter Druck

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 22,90 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 22,90 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,80 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 96.806 Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 7,34 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 31.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

