CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 24,10 EUR ab.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 24,10 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.645 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 41,08 Prozent zulegen. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,95 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 30,25 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 31.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 479,68 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 459,87 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Aktie aus.

