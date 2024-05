CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

CANCOM SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 29,28 EUR zu.

Um 11:45 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 29,28 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,34 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.074 CANCOM SE-Aktien.

Am 11.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 37,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,64 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 28.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 459,87 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 367,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

