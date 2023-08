CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Mittag an

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 24,66 EUR nach oben.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 24,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.267 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 EUR am 30.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,90 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

