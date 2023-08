CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,42 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,42 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 24,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22 CANCOM SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,00 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 23,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 5,65 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 37,90 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

