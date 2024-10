CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag fester

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 27,46 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 27,46 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,46 EUR. Bei 26,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.970 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 29,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Am 13.11.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

