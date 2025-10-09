CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 26,10 EUR.

Um 15:38 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 26,10 EUR. Bei 26,20 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.010 CANCOM SE-Aktien.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 17,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,906 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Exane-Hochstufung beflügelt Aktien von Bechtle und CANCOM