CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 30,76 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,76 EUR ein. Bei 30,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 6.436 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 59,30 EUR markierte der Titel am 13.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 42,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 10.11.2022 vor.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.03.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

