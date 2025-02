CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 25,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 25,22 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.483 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 18,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Am 12.11.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Fehlende Impulse in Frankfurt: SDAX mit Verschnaufpause

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer