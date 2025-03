CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag billiger

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 26,70 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 26,70 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,54 EUR ab. Bei 27,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.299 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 30,00 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

