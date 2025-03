CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag ohne große Veränderung

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 27,30 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,30 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,30 EUR. Bei 27,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 606 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.03.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

