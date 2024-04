CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Mittwochmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 29,94 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 29,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 30,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.226 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 9,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,99 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 34,64 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

