CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 23,95 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 23,95 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.080 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 41,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,25 EUR.

CANCOM SE gewährte am 31.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 479,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,87 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

