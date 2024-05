CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Mittag ab

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 29,36 EUR.

Die Aktie verlor um 11:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,36 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.215 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Mit Abgaben von 27,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,64 EUR.

CANCOM SE gewährte am 28.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent auf 459,87 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 367,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

