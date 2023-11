CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 27,46 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,54 EUR. Mit einem Wert von 26,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 79.109 Aktien.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 22,58 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,70 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Am 14.11.2024 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

