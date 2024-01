CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 27,92 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 27,92 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,00 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.454 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 20,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 31,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,40 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

