CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 27,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,70 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.631 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 26,71 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

