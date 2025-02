CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 24,46 EUR ab.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:42 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 24,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 24,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.842 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Gewinne von 39,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 13,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 422,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je CANCOM SE-Aktie.

