CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 25,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,70 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,54 EUR nach. Mit einem Wert von 25,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 64.488 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 17.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 17,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,956 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,80 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

