CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 25,72 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 25,72 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,54 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.043 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.03.2023 erreicht. Gewinne von 32,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,80 EUR aus.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

