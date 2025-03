CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 25,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 2,1 Prozent auf 25,74 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,64 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 17.609 Stück.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 32,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 422,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,83 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

