CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Donnerstagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,78 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,78 EUR ab. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,68 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.223 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,16 EUR erreichte der Titel am 10.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 11,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Abschläge von 28,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,64 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte CANCOM SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

