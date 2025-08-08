CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag höher

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 23,85 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 23,85 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,80 EUR. Bisher wurden heute 6.725 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Abschläge von 14,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,80 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

CANCOM-Aktie sackt ab: Nach enttäuschendem Halbjahr wird CANCOM vorsichtiger

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht