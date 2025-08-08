CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag höher

DAX24.090 -0,3%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.363 -1,1%
Blick auf CANCOM SE-Kurs

11.08.25 09:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 23,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,40 EUR 1,15 EUR 5,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 23,85 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,80 EUR. Bisher wurden heute 6.725 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Abschläge von 14,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,80 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
30.04.2025CANCOM SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
26.05.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

