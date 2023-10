CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 26,16 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 26,16 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,18 EUR zu. Mit einem Wert von 25,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.797 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Gewinne von 34,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.08.2023 (23,08 EUR). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 13,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,70 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte CANCOM SE am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024.

