CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE stabilisiert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,32 EUR an der Tafel.

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,32 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,32 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 27,32 EUR. Mit einem Wert von 27,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506 CANCOM SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,48 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 26.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 22,18 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,40 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

