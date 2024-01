CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 28,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 28,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,42 EUR. Bei 27,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.897 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 23,59 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 33,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

