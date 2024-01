CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag fester

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 27,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:02 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 27,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,58 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.937 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 31,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

