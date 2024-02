CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag fester

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 29,20 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 29,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.561 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,21 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 27,19 Prozent wieder erreichen.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,975 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

