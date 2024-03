CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 26,30 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 26,30 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,32 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.828 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 17.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 29,28 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,80 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

