CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 26,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 26,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 1.036 Stück.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 17.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,27 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 329,55 EUR umgesetzt worden.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag im Minus

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr eingebracht