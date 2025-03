CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,76 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,76 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 25,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.796 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 24,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

