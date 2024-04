CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 30,16 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 30,16 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,24 EUR aus. Bei 29,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.506 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,95 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 29,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,64 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte CANCOM SE am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,42 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

