So entwickelt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag fester

12.04.24 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 29,88 EUR.

Werbung

Um 09:05 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 29,88 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,22 EUR. Bei 29,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.363 CANCOM SE-Aktien den Besitzer. Am 10.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,85 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,64 EUR an. Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Cancom SE