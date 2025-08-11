CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 22,40 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 22,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 40.945 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 41,29 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.05.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

