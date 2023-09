CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 26,32 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,32 EUR. Bei 26,36 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.082 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,36 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (23,04 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,46 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,30 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024.

