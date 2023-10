CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,48 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 26,48 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 778 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 24,56 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2023 auf bis zu 23,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 14,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,70 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024.

