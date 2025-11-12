DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktie im Blick

CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu

12.11.25 12:04 Uhr
CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,45 EUR 0,35 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,90 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.431 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,43 Prozent wieder erreichen. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 15,06 Prozent wieder erreichen.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Am 30.03.2027 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,913 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen