CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,90 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,90 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.431 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,43 Prozent wieder erreichen. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 15,06 Prozent wieder erreichen.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Am 30.03.2027 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,913 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

