CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittwochnachmittag zu

12.11.25 16:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 24,05 EUR zu.

CANCOM SE
23,45 EUR 0,35 EUR 1,52%
Um 15:52 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 24,05 EUR nach oben. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,90 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.919 Stück gehandelt.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 31,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Kursverlust von 15,59 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,38 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 30.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,913 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
