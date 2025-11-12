CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,80 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 23,70 EUR. Bei 23,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 1.519 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,98 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit Abgaben von 14,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 30.03.2027.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,913 EUR je Aktie.

